Sakaryaspor, Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Sakaryaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Sakaryaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Yeşilsiyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hakan” ifadelerine yer verildi.

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