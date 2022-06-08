O caddeyi kullanacaklar dikkat

Biri 2 bin 500 diğeri 2 bin yaşında... İlk kez sergilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kudüs Caddesi Katlı Pazar mevkiinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle vatandaşları alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı. Beşinci etabına başlanan projede çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kudüs Caddesi’nde devam eden 3 bin 500 metre uzunluğa sahip yağmursuyu hattı çalışmalarıyla ilgili vatandaşlara alternatif güzergahları kullanması konusunda uyarıda bulundu. 9 etaptan oluşan projenin 4. etabının tamamlanmasıyla birlikte başlatılan 5. etap çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın hayatının olumsuz şekilde etkilenmemesi için etaplar halinde sürdürdüğümüz çalışmalar doğrultusunda altyapısı tamamlanan bölgelerin üst kısmını anında asfalt ile buluşturuyoruz. 5. etap çalışmalarına başladığımız projemiz nedeniyle bölgede trafik yoğunluğunun yaşanmaması için sürücülerimizden alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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