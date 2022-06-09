Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, KarasuKocaali yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki F.K., Kocaali istikametinden gelen Fiat marka otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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