Geleceğin fizyoterapistleri teknik gezide

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, düzenlenen teknik gezide, işin uzmanlarından ekipmanlar ve ekipmanların kullanılışı hakkında bilgiler aldı.

SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2’inci sınıf öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Öğrencilerin sahaya ilişkin deneyimlerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlikte, nörolojik rehabilitasyondaki robotik cihazlar ile pediatrik rehabilitasyon, iş uğraşı, elektroterapi, hidroterapi alanları ve Ortez Yapım Atölyesi gezildi. Bu doğrultuda öğrenciler, ekipmanlar, ekipmanların kullanılışı ve kliniğin farklı birimleri hakkında uzman fizyoterapistlerden bilgi aldı.

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