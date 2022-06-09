5 kilometrelik yol yenileniyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek ilçesinde çok sayıda mahallenin grup yoluna ulaşımı sağlayan 5 buçuk kilometrelik alanı yeniliyor.

Hendek ilçesinde çok sayıda mahallenin grup yoluna ulaşımı sağlayan 5 buçuk kilometrelik alan baştan sona yenileniyor. Dereköy, Soğuksu, Hacıkışla mahallelerine bağlantıyı sağlayan Kocatöngel Mahallesi’nin yolu, altyapı işlemlerinin ardından asfalt serimiyle birlikte yeni yüzüne kavuşacak.

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