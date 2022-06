Akşener: Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden özür diliyorum

Dinçer AKBİR/SAKARYA,(DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral´ın tartışılan sözlerine de değinerek, "Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral, YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Ferizli ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Programına Kocaali ilçesinde başlayan Akşener, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda kurulan platformdan halka hitap etti. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın bir YouTube kanalı üzerinde katıldığı röportajda Aleviler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği sözlere değinen Akşener, "Şimdi sizlerle bir üzüntümü paylaşacağım. Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral, bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarifi kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Bizim gibi ailelerin her birinin evinde mutlaka Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Ali merttir, Ali cesurdur, Ali zor zamanımızda, 'Medet ya Ali' dediğimiz bir büyüğümüzdür. Dolayısıyla Hz. Ali'yi sevenlerin, Hz. Ali'ye inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi, onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyorum" dedi.

Kocaali ziyaretinin ardından Karasu ilçesine geçen Meral Akşener, esnafı ziyaret etti. BMC'nin Karasu ilçesinde fabrika arazisini de ziyaret eden Akşener, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan fabrika hakkında bilgi aldı. Akşener, "Meydanda konuşurken, 'Allah bizi milletimize yalan söyleyenlerden eylemesin' demiştim. İşte apaçık bir yalan eylemiyle karşı karşıyayız. Bunu çok sıkı takip ederseniz, inşallah bizim iktidarımızda biz devlet olarak bu yatırımı yaparız" diye konuştu. (DHA)

