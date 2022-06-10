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Sakarya’nın Erenler ilçesinde 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü.

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O. Kaymak (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti. O.K. evde bulunan silahla babasını vurdu. Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki çocuk ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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