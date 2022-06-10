Kavga ettiği babasını öldürdü

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde Hasan K. (42), evde kavga ettiği oğlu O.K. (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, O.K.´yi gözaltına aldı.
Olay, saat 02.30 sıralarında, Erenler'e bağlı Tabakhane Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan K. ile oğlu O.K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. O.K., tabancayla babasına 2 el ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Hasan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise O.K.´yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasan K.'nin cansız bedeni, otopsi merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK
2022-06-10 10:35:33
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