SUBÜ'lü öğrenciler son derslerini bisiklet sürerek gerçekleştirdi

SUBÜ Sakarya MYO Basım ve Yayım Teknolojileri ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programlarının öğrencileri son derslerini Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bisiklet sürerek gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayım Teknolojileri ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programlarının öğrencileri son derslerini Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirdi. Öğretim görevlisi Ersin Berk tarafından koordine edilen etkinliğe 100’ün üzerinde öğrenci katıldı. Öğrenciler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet etkinlikleri ve bisiklete ilişkin bilgiler alırken, dersin ardından vadide bulunan oyun alanlarında çeşitli aktivitelere katılım sağladı. Son ders etkinliğine ilişkin açıklamada bulunan öğretim görevlisi Ersin Berk, "Pandemi sebebiyle uzun süredir dijital ortamlardan ders vermek zorunda kalmıştık. Bu negatif durum gibi görünebilir ancak pandemi bizlere sınıfın yalnızca dört duvar arasında olmak zorunda olmadığını da hatırlattı. Bu farkındalıkla bugün derste öğrendiklerimizi pedal çevirerek pekiştirmenin keyfini yaşadık" dedi.

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