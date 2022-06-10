Farklı ülkelerden gelenler bu festivalde Sakarya’yı tanıyor

İstanbul'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ne katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, farklı ülkelerden yüz binlerce insana şehrin doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğine ilişkin bilgileri paylaşıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 5'incisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ndeki yerini aldı. Atatürk Havalimanı’nda 12 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek festivalin açılışı gerçekleştirildi. 2016 yılından bu yana Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde yapılan ve farklı ülkelerden yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festivalde, Büyükşehir Belediyesi Sakarya’ya özgü değerleri tanıtıyor, şehrin doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğine ilişkin bilgileri paylaşıyor. Festival alanında yer alan otağda Sakarya’ya özgü eserler sergileniyor, el sanatları usta öğreticiler tarafından yapılıyor ve arzu eden katılımcılara öğretiliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.