Akaryakıt istasyonunda 2 araç arasında kalan görevli yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI'ndaki bir akaryakıt istasyonundaki otomobile yakıt pompası takmak için eğilen çalışana, arka taraftaki dolum yerine yanaşan otomobil çarptı. 2 otomobil arasında kalan istasyon görevlisi yaralandı.

Kaza, dün, Adapazarı Güllük Mahallesi Donatım mevkindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Serkan Ö. isimli çalışan, yakıt almak için duran bir otomobilin aacın arka tampondaki dolum noktasına akaryakıt pompasını yerleştirmek için eğildi. Bu sırada arka taraftaki dolum noktasına yaklaşan E.F. idaresindeki otomobil, Serkan Ö.'ye çarptı. 2 araç arasında sıkıştıktan sonra yere düşen Serkan Ö.'yü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler istasyon çalışanı ambulans ile hastaneye kaldırdı. E.F. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Dinçer AKBİR

2022-06-10 14:33:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.