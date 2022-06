Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırmıştı, dehşet anlarını esnaf anlattı "Üzücü bir olaydı, ucuz atlattık diye seviniyoruz" "Silah sesinden sonra dışarıya çıktık ve esnaf arkadaşımızın kanlar içerisinde kaldığını gördük"

Sakarya'da eşine kurşun yağdıran şüphelinin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan başka bir kadını yaralamıştı. Kadının durumunun iyi olduğu ve ilerleyen günlerde ameliyat edileceği öğrenilirken, esnaf arkadaşları yaşanan dehşeti anlattı.

Olay, dün saat 16.15 sıralarında Sapanca ilçesi Özkum Caddesindeki Sanat Sokağı’nda meydana geldi. İddiaya göre E.E. (35), boşanma aşamasındaki eşi M.E. (25) ile çocuklarının velayeti hususunda konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu. Birlikte yürüyen çiftin konuşması tartışmaya dönerken, cep telefonuyla konuşan E.E., belinden çıkardığı tabancayla M.E'ye kurşun yağdırmaya başladı. Hedef olan kadının burnu bile kanamazken, kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan N.B. isimli kadını yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşine tabancayla kurşun yağdırdığı esnada kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan N.B.’yi burun kısmından yaraladı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Sapanca ilçesinde yaşanan elzem olaya ve arkadaşlarının yaralanmasına ilişkin bölgede esnaflık yapan vatandaşlar, o dehşet anlarını anlattı.



“Gözünün kenarında biraz çapak vardı ve burnu kanıyordu”

Yaşanan olayda arkadaşlarının yaralandığını belirten esnaf Mustafa Sezer, “Maalesef çok üzücü bir olay başımıza geldi. O an ben dükkandaydım, iki el silah sesi duyunca birden dışarıya fırladım. Esnaf komşumuz 'Ben vuruldum' dedi ve kanlar içerisindeydi. Baktık Allah’tan bir yerinde mermi izi göremedik. Sadece gözünün kenarında biraz çapak vardı ve burnu kanıyordu. Olayı gerçekleştiren şahsı göremedik zaten, kaçtı. Hemen arkadaşımızla ilgilendik. Üzücü bir olay tabi ama Allah’a şükür ki ucuz atlatıldı, ona seviniyoruz. Normalde burası sanat sokağı ve böyle şeylerin burada olmaması gerekiyor. Daha kalabalık bir anda da olabilirdi, seken kurşun başka birilerine de isabet edebilirdi. Böyle olayların olmamasını istiyoruz tabii ki, sonuçta Sapanca’nın adı çıkıyor ve böyle bir yer değiliz. Üzücü bir olaydı, Allah’a çok şükür ucuz atlattık diye seviniyoruz" dedi.



“Tamamen şanssızlık, kısmetsizlik”

Arkadaşının en kısa sürede iyileşmesini temenni eden esnaf Ersin Çul, "Ben, olay anında yaralanan arkadaşımızın yan komşusuyum. Silah sesinden sonra dışarıya çıktık ve esnaf arkadaşımızın kanlar içerisinde kaldığını gördük. Kadın esnaf arkadaşımız yaralanmıştı, ambulansı aradık. Olayın neden olduğunu bilmiyoruz, konusunun bizimle hiçbir alakası yok ve yaralanan arkadaşla da alakası yok. Tamamen şanssızlık, kısmetsizlik. Acil şifalar diliyorum, İnşallah en kısa sürede iyileşir ve işinin başına döner. Keşke olmasaydı böyle bir şey. Çok üzgünüz, konunun hem sokakla hem de bizlerle bir alakası yok. Olay anında sokak boştu. Yabancı turistler var, her ülkeden gelen turistler var tabi onlarda korkuyla kaçtı, hepimiz gibi onlar da dehşete kapıldı" diye konuştu.



"İnsanlar burada ekmek parası kazanmak için varlar"

Yaralanan esnaf arkadaşının dükkanın bir süre kapalı kalacağını aktaran Çul, "Bu sezonun tam başlangıcında, insanlar burada ekmek parası kazanmak için varlar. Şuanda yaralanan arkadaşımızın dükkanı kapalı, ne kadar daha kapalı kalacak bilmiyoruz. Bu insanların geçim kaynağı, kapalı kaldığı zaman para kazanamayacaklar. Tabi önce sağlık ama sonra geçim derdimiz var. En kısa sürede işinin başına döner inşallah. Mağduriyeti için de kim yardımcı olabiliyorsa olmalı. Biz esnaf olarak zaten destekleriz ama yetkili mercilerde gereğini yapabilir" şeklinde konuştu.

