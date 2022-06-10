Kavga ettiği babasını öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, tartıştığı babası Hasan Kaymak'ı tabancayla vurarak öldüren Oğuzhan Kaymak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK

2022-06-10 23:10:54



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