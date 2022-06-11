Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan kavgada A.K.K.'nın (58) tabancasını ateşlemesi sonucu Mahmut Bir (42) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Hendek Yukarıçalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akrabalar İ.B. (45), Mahmut Bir, A.K.K. ve M.K. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken A.K.K., tabancasını ateşleyerek Mahmut Bir ve İ.B.´yi vurdu. M.K. ve A.K.K. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahmut Bir ve İ.B., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mahmut Bir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İ.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, A.K.K. ve M.K.'yı Akyazı ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK

2022-06-10 23:18:26



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