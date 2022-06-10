Akrabalar arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Olay, 20.15 sıralarında Yukarıçalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olan ve akraba oldukları öğrenilen İ.B. (45), Mahmut Bir (42), A.K.K. (58) ve M.K. (29) arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, A.K.K. yanında getirdiği tabanca ile İ.B. ile Mahmut Bir’i yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahmut Bir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan jandarma ekipleri ise olayda kullanılan tabanca ile birlikte şüpheli M.K. ve A.K.K.’yi Akyazı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

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