Meteoroloji uyarmıştı, yağış etkisini gösterdi Sakarya’da yağış etkili oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında gece saatlerinde Sakarya’da başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aralarında Sakarya’nın da bulunduğu birçok il sağanak yağışlara karşı uyarılmıştı. Gece saatlerinde Sakarya’da etkisini göstermeye başlayan yağış devam ediyor. Yağışın önümüzdeki günlerde de etkili olması beklendiği şehirde, hava sıcaklığının 21 dereceye geriledi. Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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