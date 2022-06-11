Geleneksel spor faaliyetlerinin yapılması ve bunlara yönelik ArGe çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla SUBÜ bünyesinde Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu kuruldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde geleneksel spor faaliyetlerinin yapılması ve bunlara yönelik ArGe çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla ‘Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu’ kuruldu. Topluluğun yaptığı duyuruda çocuk ve gençlerin spora dair kültürel mirasla buluşmasının, geçmişteki sportif birikimin gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği söylenirken; geleneksel sporların formel bir programla faaliyetlerine başlayacağı duyuruldu.

Bu doğrultuda öncelikle geleneksel okçuluk ve bilek güreşi olmak üzere geleneksel spor faaliyetlerine dönük eğitim, kurs, seminer ve ArGe çalışmaları yürütülecek. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Ferhat Satar’ın başkanlığında kurulan topluluğun yönetiminde lisans öğrencileri Malik Sert, Furkan Çalışır, Serhat Keser, Fatih Bayrak ve Şenol Balta görev alıyor. Topluluğun akademik danışmanlığını ise Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Taş yapıyor. Yakın bir tarihte geleneksel okçuluk ve bilek güreşi eğitimleri için duyuru yapacaklarını belirten Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu Başkanı Ferhat Satar, faaliyetlerin yürütülmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ilgi duyan tüm öğrencileri topluluğa davet ettiklerini söyledi.

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