Başkan Yüce: “Kültürlerin şehri Sakarya, milletleri kendisine hayran bıraktı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüce: “Kültürlerin şehri Sakarya, milletleri kendisine hayran bıraktı”

İHA

Başkan Yüce: “Kültürlerin şehri Sakarya, milletleri kendisine hayran bıraktı”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 5. Etnospor Kültür Festivali’ne katıldı. Açılan stantları inceleyen ve gösterileri takip eden Yüce, dünya medeniyetlerinin yapılan sunumlarla Sakarya’ya hayran kaldığını ifade etti. Başkan Yüce, “Kültürlerin ve birçok medeniyetin buluştuğu, 70’ten fazla milletten yoğrularak ortaya çıkan Sakarya kültürünü en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Misafirlerimiz sunduğumuz ürünler ve anlatıcı öğeleri incelediğinde bizlere hayran kaldı” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'otağı' Etnospor Kültür Festivali'nin gözdesi oldu. Her yöreden, renkten, kültürden insanın buluştuğu festivalde Sakarya'nın sembolleri hazırlanan 2 farklı çadırda sunuldu. Büyükşehir, Sakarya'yı anlatan aksesuarlar, geri dönüşümden üretilen malzemeleri ve Sera A.Ş.'nin hazırladığı yöresel ürünleri misafirlere sundu. Kendi yöresel ve kültürel değerlerini tanıtmak için festivale katılan onlarca ülkeden vatandaş sunulan ürünler ve yapılan anlatımlar karşısında büyük hayranlık duydu.
Geleneksel kültürlerin muhafaza edilmesi ve geleceğe aktarılmasını sembolize eden, çeşitli geleneksel sporların yapıldığı festivalde Büyükşehir Mehteran ekibi de büyüleyici bir performans ortaya koydu. Zengin kültürü, yöresine özgü birbirinden özel eserleriyle Sakarya’nın ‘otağı’ katılımcıların ilgi odağı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, festivalin ikinci gününde alana geldi. Etkinlik alanında Sakarya’nın ve tüm şehirlerin stantlarını inceleyen, yapılan gösteri ve spor faaliyetlerini takip eden Yüce, katılımcılarla sohbet etti. Yüce, 70’ten fazla milleti topraklarında misafir eden ve bu şekilde zengin bir kültürün oluştuğu Sakarya’ya tüm medeniyetlerden insanın ilgi duyduğunu ifade etti.

“Sakarya’yı farklı medeniyetlere anlattık”
Festival alanında konuşan Başkan Yüce, “Kültürlerin ve geleneksel spor dallarının muhafaza edildiği, hatırlandığı ve geleceğe adeta bir köprü olan Etnspor Festivalimiz gerçekten büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor. Onlarca farklı ülkeden insan burada kendi yöresine özgü sanatı gösteriyor, geleneksel sporlarını tanıyor. Her kültüre özgü bir parça bulduk, dünyanın farklı medeniyetlerine dair izleri temaşa ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi bir hazırlık yaptık. Burada 2 farklı otağda şehrimizi anlatan objeler sergiledik. Belediyemiz tarafından üretilen geleneksel aksesuarları, yöremize ait el emeğimizle ürettiğimiz ürünleri sunduk. Maharetli ellerden çıkan hanımeli ürünlerimizi gösterdik. Kültürlerin ve birçok medeniyetin buluştuğu, 70’ten fazla milletten yoğrularak ortaya çıkan Sakarya kültürünü en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Misafirlerimiz sunduğumuz ürünler ve anlatıcı öğeleri incelediğinde bizlere hayran kaldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yüce, Bilal Erdoğan’la Sakarya kültürünü konuştu
YEREL HABERLER Başkan Yüce, Bilal Erdoğan’la Sakarya kültürünü ...
Serdivan Belediyesi yaşlılar için piknik düzenledi
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi yaşlılar için piknik düzenledi
Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu kuruldu
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu kuruldu
Meteoroloji uyarmıştı, yağış etkisini gösterdi Sakarya’da yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Meteoroloji uyarmıştı, yağış etkisini ...
Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 ...
Akrabalar arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Akrabalar arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 ...
Kavga ettiği babasını öldürdü (2)
YEREL HABERLER Kavga ettiği babasını öldürdü (2)
Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli ...
Eşine kurşun yağdırıp dehşet saçmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Eşine kurşun yağdırıp dehşet saçmıştı, adli kontrolle ...
Hakim karşısına çıkan baba katili tutuklandı
YEREL HABERLER Hakim karşısına çıkan baba katili tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırmıştı, dehşet anlarını esnaf anlattı "Üzücü bir olaydı, ucuz atlattık diye seviniyoruz" "Silah sesinden sonra dışarıya çıktık ve esnaf arkadaşımızın kanlar içerisinde kaldığını gördük"
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırmıştı, dehşet ...
Alkollü olduğu öne sürülen saldırgan av tüfeğiyle dehşet saçtı: 3 yaralı Tüfekli vurgunda şok ayrıntı: 2 ay önce aile katliamını yapan cinayet şüphelisinin kaçmasına da yardım etmiş Olay sonrası saldırgan elini kolunu sallaya sallaya tüfekle böyle gitmiş
YEREL HABERLER Alkollü olduğu öne sürülen saldırgan av tüfeğiyle ...
Akaryakıt istasyonunda görünmez kaza 2 otomobil arasında kalan çalışan yaralandı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda görünmez kaza 2 otomobil ...
Baba katili genç adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Baba katili genç adliyeye sevk edildi
Akaryakıt istasyonunda 2 araç arasında kalan görevli yaralandı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda 2 araç arasında kalan görevli ...
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Kurşunun çarptığı cisim farklı bir kadını yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Kurşunun ...
Boşanma aşamasındaki eşine 'velayet' tartışmasında ateş açtı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşine 'velayet' tartışmasında ...
Farklı ülkelerden gelenler bu festivalde Sakarya’yı tanıyor
YEREL HABERLER Farklı ülkelerden gelenler bu festivalde Sakarya’yı ...
SUBÜ'lü öğrenciler son derslerini bisiklet sürerek gerçekleştirdi
YEREL HABERLER SUBÜ'lü öğrenciler son derslerini bisiklet sürerek ...
Park halindeki kamyondan mazot çalarken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyondan mazot çalarken suçüstü ...
Serdivan’da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır
YEREL HABERLER Serdivan’da el emeği ürünler yıl sonu sergisine hazır
Sakarya’da 5 bin 140 litre gümrük kaçağı petrol ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya’da 5 bin 140 litre gümrük kaçağı petrol ele ...
Kuaför Savaş ve onu öldüren arkadaşı işte böyle eğlenmiş Arkadaşlardan biri mezarda diğeri ise hapiste
YEREL HABERLER Kuaför Savaş ve onu öldüren arkadaşı işte böyle ...
Kavga ettiği babasını öldürdü/ Fotoğraf
YEREL HABERLER Kavga ettiği babasını öldürdü/ Fotoğraf

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.