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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisiklet Şehri Sakarya’ya 22 kilometre daha bisiklet yolu yapılacak

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Bisiklet Şehri Sakarya'ya 22 kilometre daha bisiklet yolu inşa ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Vagon Kıraathanesi'nin bulunduğu bölgeye kadarı tamamlanan bisiklet yolu projesinin 2. ve 3. etabı için çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Başkan Yüce, "Bisiklet yolu ağı uzunluğumuzu 140 kilometre çıkaracağız. İnsan ve doğa dostu ulaşım aracı bisikletin kullanımını daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Bisiklet Şehri Sakarya’ya 22 kilometre daha bisiklet yolu yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Bisiklet Şehri Sakarya’ya 22 kilometre daha bisiklet yolu inşa ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden Vagon Kıraathanesi’nin bulunduğu bölgeye kadarı tamamlanan bisiklet yolu projesinin 2. ve 3. etabı için çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Başkan Yüce, “Bisiklet yolu ağı uzunluğumuzu 140 kilometre çıkaracağız. İnsan ve doğa dostu ulaşım aracı bisikletin kullanımını daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımız sürecek” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın sayılı şehirlerinin sahip olduğu Bisiklet Şehri Sakarya’ya yaklaşık 22 kilometre daha yeni bisiklet yolu kazandırıyor. İnsan ve doğa dostu bisikletin kullanımını artırmak hedefiyle yeni projeler geliştiren Büyükşehir, yeni yapılan caddeler ile yenileme çalışmaları gerçekleştirilen güzergahlara bisiklet yollarını da dahil ediyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden Vagon Kıraathanesi’nin bulunduğu bölgeye kadarı tamamlanan bisiklet yolu projesinin 2. ve 3. etabı için de kısa süre içerisinde çalışmalar başlıyor.
Projenin Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile Vagon Kıraathanesi arasını kapsayan 1. etabı tamamlanmış, 2. ve 3. etap çalışmaları için kısa süre önce ihaleye çıkılmıştı. Vagon Kıraathanesi ile Arifiye Göl Park arasının yer aldığı 2. etap yaklaşık 8 kilometre, Arifiye Göl Park’tan Kocaeli sınırına kadar ulaşacak 3. etap ise yaklaşık 14 kilometreden oluşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığım tarafından desteklenen proje pek çok ilki de beraberinde getiriyor. ‘Anadolu Koridoru’ bisiklet ağına bağlanacak çalışma ile Türkiye’de ilk kez ulusal bisiklet yollarıyla yerel bisiklet yollarının birbirine entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca projenin tamamlanmasıyla Sakarya’da bulunan bisiklet yolu ağı da 140 kilometreye ulaşacak.

Bisiklet kullanımı yatırımlarla daha da artıyor
Bisiklet Şehri Sakarya’da her geçen gün bisiklet kullanımının arttığını paylaşan, insan ve doğa dostu ulaşım aracı bisikletin kullanımını daha da yaygınlaştırmak için pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, 22 kilometrelik yeni bisiklet yolu için işlemlerin kısa süre içerisinde başlayacağını belirtti. Yüce, destekleri dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

22 kilometre daha bisiklet yolu
Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetimin ‘Bisiklet Şehri’ unvanına layık görüldüğünü ve bu ödülün bisiklete yönelik yatırımlara hız kattığını ifade eden Başkan Yüce, “Bisiklet alanında aldığımız bu unvan bizi rehavete değil, aksine daha fazla önem göstermeye sevk etti. Bisiklet yolu ağı hedefimizi 500 kilometre olarak belirlemiştik. Hedefimiz doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle 22 kilometre daha bisiklet yolu inşa edeceğiz. Toplam bisiklet yolu uzunluğumuz böylelikle 140’a çıkacak. Çalışmalarımızı hızla başlatıp tamamlama hedefindeyiz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dünyanın gözü Sakarya’da olacak
Yüce, Ağustos ayı içerisinde 5 farklı bisiklet organizasyonuna da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, “Bisiklet Şehri Sakarya’ unvanı sadece bisiklet yollarıyla haiz değil, aynı zamanda pek çok kriteri de içerisinde barındırıyor. Bunun içerisinde de elbette uluslararası organizasyonlar büyük bir öneme sahip. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi inşallah bu yıl da Sakarya’da 5 ayrı bisiklet organizasyonu gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Dünyanın gözünün Sakarya’da olacağı bisiklet şöleni, yeni bisiklet yolları, bisiklet uygulamaları ve diğer tüm çalışmalarla şehrimizdeki bisiklet kültürünü daha da yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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