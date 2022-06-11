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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’daki silahlı olaylarda 3 günde 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İHA

Sakarya’daki silahlı olaylarda 3 günde 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sakarya’da son 3 gün içerisinde meydana gelen silahlı olaylarda 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.
Şehir genelinde 3 gün içerisinde meydana gelen ve silahların çekildiği 5 farklı olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Sapanca, Adapazarı, Hendek ve Erenler ilçelerinde meydana gelen olaylarda polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan toplam 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ederken, olay sonrası kaçan 1 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı, bölgedeki esnaf yaralandı
9 Haziran Perşembe günü 16.15 sıralarında Sapanca ilçesi Özkum Caddesindeki Sanat Sokağı’nda meydana gelen olayda iddiaya göre E.E. (35), boşanma aşamasındaki eşi M.E. (25) ile çocuklarının velayeti hususunda konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu. Birlikte yürüyen çiftin konuşması tartışmaya dönerken, cep telefonuyla konuşan E.E., belinden çıkardığı tabancayla M.E.'ye kurşun yağdırmaya başladı. Hedef olan kadının burnu bile kanamazken, kurşunların isabet ettiği cisim bölgede esnaflık yapan N.B. isimli kadını yaraladı. Şüpheli E.E., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Av tüfeğiyle 3 kişiyi yaraladı
10 Haziran Cuma gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde alkollü oldukları iddia edilen T.T. ile F.Ç. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma yaşanmış ve bu esnada T.T. dükkanından aldığı av tüfeği ile ateş etmeye başlamıştı. Tüfekten çıkan saçmalar tartıştığı F.Ç. ile o an bölgede bulunan A.B.K. (17) ve E.Ç. (22) isimli iki kişiyi de yaralamıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli T.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Babasını öldürdü
10 Haziran Cuma günü Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O.K. (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti. O.K. evde bulunan ruhsatsız tabanca babasını vurdu. Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baba katili 21 yaşındaki genç ise emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akrabalar arasında tartışma kanlı bitti
Yine 10 Haziran Cuma günü saat 20.15 sıralarında Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi’nde aralarında husumet oldukları öğrenilen Mahmut Bir (42), İ.B. (45), A.K.K. (58) ve M.K. (29) isimli akrabalar arasında tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan olayda, A.K.K. tabanca ile Mahmut Bir ile İ.B.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen Mahmut Bir kurtarılamayarak hayatını kaybederken, jandarma ekipleri ise olayda kullanılan tabanca ile birlikte şüpheli M.K. ve A.K.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Silahla yaralayarak kayıplara karıştı
Son silahlı yaralama olayı ise bugün sabah saat 04.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi’nde yaşandı. Egemen Sokak üzerinde meydana gelen olayda T.B. (63) ile M.P. (24) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Olay esnasında M.P. yanındaki silah ile T.B.’yi vurdu. T.B. yaralanırken, şüpheli M.P. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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