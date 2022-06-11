Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında 

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, dolmuşta önündeki koltukta oturan kadını elle taciz ettiği iddia edilen E.K. (41), gözaltına alındı.

Dolmuştaki bir kadın yolcu, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiğini öne sürdü. Kadın, cep telefonu kamerasını açıp arkasında oturan kişiye, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz" dedi. Görüntü çekilmemesini isteyen şüpheli, araçtan inerek uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis kimliğini belirlediği E.K.´yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-06-11 17:39:15



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