Sakarya’da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Sakarya’da polis ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu, 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheliler M.S., M.K., M.B., B.T. ve E.İ. yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 4 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu, 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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