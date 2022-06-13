‘Baba-Çocuk’ kampları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi BabaÇocuk kampının ilk etabı Macera Park’ta başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve farklı kuşakların birbirlerine deneyimlerine aktarmaları adına gerçekleştirdiği babaçocuk kamp etkinlikleri başlıyor. Daha önce babaçocuk kamplarının yanı sıra dedetorun kampları ile de büyük beğeni toplayan etkinliklerinin ilk ayağı 1718 Haziran tarihinde Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda gerçekleşecek. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Her yıl düzenli olarak farklı kuşakları bir araya getirdiğimiz kamplarımıza bu yılda başladık. Daha önce dedetorun kamplarımızın yanı sıra babaçocuk kamplarımız da yoğun ilgi görerek büyük beğeni toplamıştı. Bu yıl ilk kamp etkinliğimize babaçocuk kampımız ile başlıyoruz. Amacımızın farklı kuşakları doğa ile iç içe bırakarak farklı deneyimleri birbirlerine aktarmalarına olanak sağlamak olan kampımızın ilk ayağı 1718 Haziran tarihinde gerçekleşecek. İkinci etabını 2526 Haziran’da gerçekleştireceğimiz kamp etkinliklerimize tüm hemşerilerimiz davetlidir. Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0264 221 40 60 numaralı telefondan Macera Park’a ulaşarak bilgi alabilirler” denildi.

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