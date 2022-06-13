Doğa yürüyüşleri Karagöl’de devam etti

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı KaragölAcelle Yaylası parkuru ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşleri’, Taraklı KaragölAcelle Yaylası ile devam etti. Sakarya’nın eşsiz güzellikleri arasında yürüme fırsatı bulan doğaseverler, pandemi sonrası tekrar başlatılan yürüyüşler için Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

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