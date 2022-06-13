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Yılda 1250 ton domates üretimi hedeflenen merkez dünya piyasasına açılacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi tanıtım programı gerçekleşti

İHA

– Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimde 25 dönüm alanda kurulan ve Türkiye'ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde 1250 ton domates üretiminin hedefleniyor. Eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra ArGe çalışmalarının da yapılacağı merkezde topraksız tarım ile jeotermal ısıtma tekniğiyle üretilen domatesler, iç ve dış piyasaya sunulacak.

Yılda 1250 ton domates üretimi hedeflenen merkez dünya piyasasına açılacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi tanıtım programı gerçekleşti

– Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimde 25 dönüm alanda kurulan ve Türkiye’ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde 1250 ton domates üretiminin hedefleniyor. Eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra ArGe çalışmalarının da yapılacağı merkezde topraksız tarım ile jeotermal ısıtma tekniğiyle üretilen domatesler, iç ve dış piyasaya sunulacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 dönüm alanda kurulan ve 1250 ton domates üretiminin hedeflendiği jeotermal ısıtmalı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin tanıtım programı gerçekleşti. Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde gerçekleşen programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, iş insanları, büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile davetliler yer aldı. Tarımsal üretimde Türkiye’ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde 65 bin kök domates fidesinin dikildiği merkez, katılımcılar tarafından gezildi. Doğal salkım ve pembenin yanı sıra enjoy, pekbal, eto, vitrin, yeniçeri ve jelibon domates çeşitlerinin yetiştirildiği merkezde ayrıca eğitim ve danışmanlık hizmetinin yanı sıra ArGe çalışmaları da yapılacak. Fidelerin boyunun yaklaşık 1 metre olduğuna dikkat çeken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, topraksız tarım ile jeotermal ısıtma tekniğiyle üretilen domateslerin iç ve dış piyasaya sunulacağını aktardı.

“Şehrimiz tarımsal üretim için de adeta bir cennet”
Türkiye’ye örnek olacak, Sakarya’yı yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlayacak projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şehrimiz doğal güzelliklerinin yanında tarımsal üretim için de adeta bir cennet. Böylesine verimli topraklara sahip olan Sakarya’mıza yeni bir vizyon kazandırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretime dayalı bir belediyecilik anlayışı benimsiyoruz. Üretim odaklı anlayışımız ile yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Şehrimizdeki doğal kaynaklarımızı en etkin şekilde değerlendirmek amacıyla jeotermal kaynaklı topraksız tarım yapabileceğimiz, 53 bin metrekare alan üzerinde, MARKA desteğiyle Seracılık Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve üretime başladık. Seramızı kurmuş olduğumuz alan daha önce engebeli bir konumdaydı. Bu sebeple öncelikle arazi ıslahı gerçekleştirdik. 125 bin metreküp dolgu toprağını yani 12 bin 500 kamyon toprağı buraya taşıdık. 250 metre derinlikte 72 derece sıcaklıktaki jeotermal sondaj kuyumuzu açtık” dedi.

“İlk ürünlerimizi kısa süre içerisinde alacağız”
Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesinin kendi alanında Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Yüce, “Tesis sayesinde tarım potansiyelimizi ve doğal kaynaklarımızı etkin bir biçimde kullanıyoruz. Proje için öncelikle 27 dekarlık bir alanda örnek bir sera inşa ettik. Seramızda ilk olarak domates çeşitleri üretimine başladık. Hasat zamanı geldi. İlk ürünlerimizi kısa süre içerisinde alacağız. 2 dekarlık alanda da paketleme ve otomasyon sistemleri kurduk. Tam otomasyonlu üretim sistemine sahip olan seramızda; ısıtma, havalandırma, sisleme, sulama ve gübreleme otomasyon sistemi ile yapılmakta teknolojinin tüm imkanları ile üretim kontrol edilmektedir. Sera içerisindeki tozlaşmayı bambus arılarıyla yapıyor ve böylece biyoçeşitliliği sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

“Ülkemize ve bölgemize örnek olacak bir sistem olacaktır”
Yıl boyunca merkezde 1250 ton üretim yapacaklarını paylaşan Başkan Yüce, üreticilere örnek olmayı hedeflediklerini ve şehrin tarımsal üretimine farklı bir soluk kazandıracaklarını dile getirdi. Yüce, “Topraksız tarım sistemi sayesinde şehrimizdeki tarıma elverişsiz alanların nasıl değerlendirileceğini ve üretime dahil edilebileceğini hemşehrilerimize gösteriyoruz. En önemli avantaj; sera sayesinde birim alandan daha fazla ürün alıyoruz. Tarıma elverişsiz alanları en etkin şekilde kullanıyoruz. Ürünlerimiz daha hızlı büyüyor ve daha erken hasat imkanı elde ediyoruz. Yine seramızda topraktan kaynaklı hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi olmuyor. Seranın topraksız olması nedeniyle kimyasal ilaç kullanımı ve toprakta kirlik oluşturacak katkılara gerek olmuyor. Otomasyon sistemi sayesinde ise verimli bir sulama gerçekleştiriyoruz ve su tasarrufu sağlıyoruz. İnanıyoruz ki tüm bu özellikleri sayesinde Seracılık Mükemmeliyet Merkezi şehrimize, ülkemize ve bölgemize örnek olacak bir sistem olacaktır” şeklinde konuştu.

“Nice güzel yatırımların Akyazı ile buluşmasını diliyorum”
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kuzuluk’ta seranın hayata geçirildiği bölgenin verimsiz topraklara sahip olduğunu paylaşarak, “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin burada yapmış olduğu sera projesiyle domates yetişmeye başladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice güzel yatırımların Akyazı ile buluşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Sakarya büyük ve verimli topraklara sahip”
Vali Çetin Oktay Kaldırım, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin hayırlı olmasını temenni ederek, “Başkanımız yüksek ziraat mühendisi ve bugün ülkemiz adına gurur duyulacak bir eser ortaya koydu. Dünyada tarımın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde gördük. Sakarya büyük ve verimli topraklara sahip. Kapasitesi çok geniş olan Sakarya'mızın ihracatta iyi işler çıkaracağını biliyoruz. Tarım geleceğin en önemli unsuru. Yeni nesil tarım sayesinde çıkan ürünleri akıllı bir şekilde işlemek çok önemli. ARGE ve bilimi merkeze koyarak son derece katma değeri uygun ürünler çıkarmak mümkün. Sakarya bu konu da her şeye sahip. Bu güzel projeden dolayı Başkanımız Ekrem Yüce’yi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah burası şehrimize katma değeri büyük işler kazandıracak. Burası tarımın yanında güzel bir okul da olacak. Öğrencilerimiz buradan ve diğer projelerden çok verimli bilgiler alacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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