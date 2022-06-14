El emeği göz nuru ürünler bu alanda sergilendi

Serdivan Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Serdivan Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri, vatandaşa sergilendi.

Serdivan Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Serdivan Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarda elde edilen ürünlerden oluşan ve geleneksel olarak her öğretim yılı sonunda düzenlenen sergi törenle açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kursiyerlerin yıl boyunca aldıkları eğitimin meyvelerini sergi alanında vatandaşla buluşturdu. El emeği eserler vatandaşların yoğun ilgisini çekerken serginin açılış konuşmasında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, önümüzdeki dönem kurs ve branş sayılarının talep yoğunluğundan dolayı artırılacağının söyledi. 40 kurs merkezinde, 480 farklı branşta düzenlenen, 4750 vatandaşın ücretsiz faydalandığı ve sertifika almaya hak kazandığı kurslarda yapılan el emeği eserlerin görücüye çıktığı sergi, çeşitli etkinlikler ve konserle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.