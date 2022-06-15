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Harabe evde yaşayan yaşlı çiftin ev hayali onlar sayesinde gerçek oldu Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa etti

İHA

Harabe evde yaşayan yaşlı çiftin ev hayali onlar sayesinde gerçek oldu Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında beyninin 3’te ikisi alınan ve kendi başına hareket edemeyen 50 yaşındaki kadın ile eşinin yaşanabilecek bir ev hayaline ortak olan sosyal yardımlaşma derneği, çift için yeni bir ev yaptı.
2 çocuk sahibi 69 yaşındaki Ruhi Ekinci ile geçirdiği rahatsızlık sonrasında beyninin 3’te ikisi alınan ve kendi başına hareket edemeyen 50 yaşındaki eşi Neziha Ekinci, Solaklar Mahallesi'nde iki katlı harabe ahşap evde yaşam mücadelesi veriyordu. Limit Yok Ekibi İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği kurucuları Ömer Kaçan ve Cüneyt Uzun isimli iki genç çifte ulaştı. Aileye yardım için evlerine giden gençler, gördükleri manzara karşısında duyarsız kalamadı ve temeli atılarak yarım kalan yeni ev için kolları sıvadı.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan video sonrasında derneğe gelen yardımlarla birlikte yaklaşık bir ay içerisinde çiftin yeni ev hayali gerçek oldu. 130 bin lira maliyetle tamamlanan ve neredeyse tüm eşyaları sıfır olan ev Ömer Kaçan ve Cüneyt Uzun tarafından aileye teslim edildi. Ekibe teşekkür eden çift ise hayalini kurdukları eve kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Aslında buraya gelmemizdeki amaç tamamen bir erzak yardımıydı”
Yardım için geldiklerinde gözü yaşlı kadının çağrısına kayıtsız kalamadıklarını aktaran Cüneyt Uzun, “Limit Yok Ekibi İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği olarak ailemizi ilk tespit ettiğimizde erzak yardımı için geldik buraya. Yaşadıkları ev çok atıl durumda, çok eskiydi. Merdivenleri bile çıkarken çökecek gibiydi. Ruhi ağabeyimizin eşi Neziha teyzemiz beyin ameliyatı geçirmiş. Bu ameliyatta beyninin büyük bir kısmını almışlar. Psikolojik olarak çok bitik durumdaydı kendisi, sürekli ağlıyordu. Onunla biraz muhabbet ettik geldiğimizde. Bahçeye bir beton atılmış ve üzerine de Adapazarı Kaymakamlığı tarafından bir konteyner konulmuş. O evi kendi maddi güçleri olmadığı için tamamlayamıyorlardı. Ağlayarak, ‘Size yalvarıyorum oğlum, o evi bizim için yapabilir misiniz’ dedi. Aslında buraya gelmemizdeki amaç tamamen bir erzak yardımıydı. Bu yardımlarla aileyi rahatlatmaktı. Ama gözü yaşlı teyzemizin çağrısına kayıtsız kalamadık. Sosyal medya hesaplarımızdan bu çağrıyı takipçilerimiz ile paylaştık. Halkımızda kayıtsız kalmadı. Allah’ın izni ve takipçilerimizin desteğiyle evimizi bitirdik ve ailemize teslim ettik. Bunun haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu evin bize maliyeti 130 bin TL’yi buldu. 110 metrekare civarına 2+1 ev var şuan, eşyalarının da çoğu sıfır diyebiliriz” dedi.

“Takipçilerimizin desteği ile evimizi bitirerek kendilerine teslim ettik”
İyilik projelerini tamamlayabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ömer Kaçan, “Buraya geldiğimizde Neziha ablamız bize gözü yaşlı şekilde ‘Oğlum aşağıdaki evi yapın’ dedi. Yardım için gelmiştik ve o sözden sonra biz bu evi yapabilmek için gerekli girişimlerde bulunduk. Daha sonra takipçilerimizin de desteği ile evimizi bitirerek kendilerine teslim ettik. Çok mutluyuz, bu tarz projelerin inşallah devamı gelir. Bizler böyle iyilik projelerinde bulunduğumuz için çok gururluyuz. Bir ay içerisinde bitirdik biz bu evi. Çok çabuk hallettik burayı ve yerleştirdik ailemizi. Neziha ablamız hayata küsmüş gibiydi, kendini tamamen kaybetmiş, hiçbir şey olmaz, biz düzelmeyiz, hiçbir şey yoluna girmez psikolojisindeydi. Kendisi de zaten beyin ameliyatı geçirmişti. Evi yaptırdıktan sonra tam tersi psikolojiye büründü ve yüzünde gülümsemeler olmaya başladı” diye konuştu.

“Evin yapılabilmesi için dua ettim ve burası oldu Allah razı olsun”
50 yaşındaki Neziha Ekinci, “Eski evin merdivenlerinden çıkamıyordum, eşim sırtında çıkarıyordu beni. Allah razı olsun bu zamana kadar baktı. Ömer ve Cüneyt geldi yardım için, onlara yalvarıyorum evimizi yapın dedim ve yaptılar. Çok memnunum. Eski evde eski çok eski eşyalar vardı onlarla geçinmeye çalışıyorduk. Bu evin yapılabilmesi için dua ettim ve burası oldu Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“Evimize kavuştuk rahat rahat oturuyoruz, mutluyuz”
Engelli eşiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Ruhi Ekinci ise, “Eski evde rahmetli babamdan kalma eşyalar vardı, durumumuz yoktu. Cüneyt ile Ömer geldi ve seni ararız dediler. Aradan yaklaşık 15 gün geçti ve tekrar geldiler. Sonrasında ise ustalar geldi başladılar evi yapmaya. Allah razı olsun evi tamamladılar ve bizde evimize kavuştuk, rahat rahat oturuyoruz, mutluyuz. Onlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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