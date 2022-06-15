Büyükşehirli karateci Milli formayla tatamiye çıkacak

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate takımı sporcularından Zümra Rezzan İm, Prag’da düzenlenecek Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonasında Milli formayla tatamiye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate sporcularından Zümra Rezzan İm, 1719 Haziran tarihleri arasında Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek olan Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonasında Milli formayla tatamiye çıkacak. Milli karateci, U21 55 kilogramda yarışacak ve altın madalya için mücadele edecek. Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemizin başarılı sporcusu Zümra Rezzan İm, Avrupa Karate Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. 1719 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada tatamiye çıkacak sporcumuza Milli forma altında başarılar diliyoruz” denildi.

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