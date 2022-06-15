Kurtuluşun 101. yılı coşkuyla kutlanacak

Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101’inci yılı, 21 Haziran tarihinde Adapazarı Belediyesi’nin organizasyonları, Sakarya Yerel Kültür Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek birçok etkinlikte coşkuyla kutlanacak. Söğütlü Sıraköy Mezarlığı’nda kurtuluş kahramanlarından Halit Molla’ya anma programı ile başlayacak etkinlikler, Ferizli ve Söğütlü’de kurtuluş kortejleri ve mehteran gösterileri, Sertan DemirKahramanlık Türküleri dinletisi, esnaf selamlaması, şehitler anısına mevlid programı ve ikramlar ile devam edecek. Etkinilik, Poyrazlar Gölü’nde doğa yürüyüşü, Sinan Şimşek ve Oğuzhan Koç konserleri ile son bulacak.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı’na gönül veren herkesin birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşçe yaşadığını vurgulayarak, “Biz çok büyük, çok güzel bir aileyiz ve her bir hemşehrimizi ailemizin ferdi olarak görüyoruz. Sokakları gayretle ve alın teriyle yoğrulmuş, sevgide ve muhabbette birleşen Adapazarı’mızda hayat var diyerek, bu güzel şehri bizlere miras bırakan kahraman ecdadımızı yâd edecek ve aziz hatıralarına saygı duruşunda bulunacağız. Kurtuluşun 101. yılında şehrimizin çeşitli noktalarında gerçekleşecek etkinliklerimize tüm Adapazarı sevdalılarını bekliyoruz” dedi.

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