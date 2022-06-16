Tiyatro festivaline katılan okulun öğrencilerine özel doğa yürüyüşü

Adapazarı Belediyesi, tiyatro festivaline katılan 10 okulun öğrencilerine özel PoyrazlarKömürlük parkurunda doğa yürüyüşü düzenledi. Eğlenceli anların yaşandığı etkinliğe katılarak öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Mutlu Işıksu, “Şehrin kalbindeki mutlu yürüyüşlerimizde gençlerimizle bir aradayız. Adapazarı’mıza gençlerin gözüyle bakmaya devam edeceğiz” dedi.

Adapazarı Belediyesi tarafından “Şehrin Kalbinde Yürüyoruz” sloganıyla başlatılan Doğa Yürüyüşleri çerçevesinde Mayıs ayı kültür sanat etkinliklerinde gerçekleştirilen tiyatro festivalinde yer alan 10 okulun öğrencilerine özel PoyrazlarKömürlük parkurunda doğa yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Sakarya Minibüsçüler Odası Başkanı Ali Bektaş katıldı.

Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Mutlu Işıksu, “Şehrin Kalbi Adapazarı’mızın doğa harikası noktalarından biri olan PoyrazlarKömürlük Parkurunda genç kardeşlerimizle birlikte olduk. Şehrin kalbindeki mutlu yürüyüşlerimizde gençlerimizle bir arada olmaya ve Adapazarı’mıza gençlerin gözüyle bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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