Başkan Yüce: “Acarlar Longozu yenilenen yüzüyle yakında açılacak”

Karasu heyetiyle buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bölgenin turizm potansiyelini de göz önünde bulundurarak adımlar atıyor, turizm hareketliliğinin arttığını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda doğa harikası Acarlar Longozu’na yeni bir görünüm kazandırdık. İnşallah yakında açılışını yapacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit ve Karasu Belediyesi meclis üyelerini konuk etti. Karasu heyetinin taleplerini tek tek not alan Başkan Yüce, çözüme ilişkin adımların atılması için ilgili birimlere talimat verdi. Görüşmede Karasu heyeti ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yüce’ye teşekkür etti.



“Acarlar Longozu yenilenen yüzüyle yakında açılacak”

Nazik ziyaretleri dolayısıyla Karasu heyetine teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, taleplerin çözümüne ilişkin gereken adımları atacaklarını belirterek, “Şehrimizin kuzeyi yakaladığı gelişim ivmesi ile dikkat çekiyor. Biz de gerek Karasu’da gerekse Kocaali’de çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bölgenin turizm potansiyelini de göz önünde bulundurarak adımlar atıyor, turizm hareketliliğinin arttığını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda doğa harikası Acarlar Longozu’na yeni bir görünüm kazandırdık. İnşallah yakında açılışını yapacağız” dedi.



“Tarım ve turizmi birbirine entegre ettik”

Yüce, Sakarya Botanik Vadisi’nin de gerek turizm faaliyetleri gerekse tarımsal üretimde önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, “Tıbbi ve aromatik bitki üretimi yine şehrimizin kuzeyinde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 70 kilometrelik hat boyunca 2,5 milyonu aşkın bitkiyi toprakla buluşturduk. Bölge çiftçisine alternatif üretim için örnek olan çalışmamızla şehrimiz ihracat verilerine de katkı sunuyoruz. Tarım ve turizmi birbiriyle entegre ederek, Karasu’da farklı bir model geliştirmiş olduk” diye konuştu.



“Talepleri programa aldık”

Kentsel tasarım ve cadde yenilemeleri ile Karasu’da grup yollarının büyük bölümünü tamamladıklarını aktaran Başkan Yüce, heyetin yenilenmesi için talepte bulunduğu İstiklal Caddesi ve Karanlıkdere mahallesinde de asfalt çalışmalarını programa aldıklarını kaydetti. Yüce, “Sorumluluğumuz altında asfaltsız grup yolu kalmayacağını ifade etmiştik. Ekiplerimiz farklı bölgelerde yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah hep birlikte şehrimiz için üretmeye, hemşehrilerimize hizmet sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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