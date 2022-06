SGB’de Aydıntepe başkanlığı Çetin’e devretti

Sakarya Gazeteciler Birliği’nde (SGB) Başkan Zeki Aydıntepe’nin kendi isteğiyle görevi bırakması üzerine yönetim kurulu kararıyla Başkanvekili N. Müjdat Çetin başkanlığa getirildi.

SGB yönetim kurulunun yaptığı toplantıda Aydıntepe, Sakarya medyasındaki gazetecileri bir çatı altında toplamak, gerek mesleki sorunların, gerekse sosyal ihtiyaçların bir nebze olsun giderilmesine yardımcı olmak sebebiyle çıktıkları yolda tüm üyeleriyle birlikte önemli bir mesafe aldıklarını belirterek, “Kurulduğu gün itibariyle birçok etkinliğe imza atan ve yaptığı projelerle kendinden söz ettiren SGB olarak mesleğe ve meslektaşlarına her zaman sahip çıktık. Bugün Sakarya’da Basın Sitesi yükseliyorsa ve meslektaşlarımız ev sahibi olma şansını yakaladıysa bu da birlikteliğin eseridir. İnşallah kısa süre içinde sadece üyelerimiz değil, başvuru yapan Sakarya medyasındaki tüm meslektaşlarımız evlerine kavuşacaklar. Herkese hayırlı olsun. Konut projesini tamamlamamızla birlikte fiili olarak görevi genç kardeşlerime bırakıyorum. Ancak, bundan sonra da Birliğimize bir ağabey olarak hizmetlerim sürecektir. Bugüne kadar yönetimde birlikte görev yaptığımız yönetici kardeşlerime, bizleri bu göreve getiren tüm üyelerimize ve başkanlığım dönemimde bize her türlü desteği veren gerek bürokrat, gerek başkan, gerekse siyasilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

SGB’de başkanlığı üstlenen N. Müjdat Çetin’de, “Kurucu başkanı olduğum derneğin bir üst kuruluşunda yer aldığım için SGB başkanlığını üstlenen Zeki Aydıntepe bizim her zaman bir büyüğümüz, bir ağabeyimiz olarak baş tacımızdır. Bundan sonra da onursal başkan olarak her zaman bizim yanımızda yer alacak. Ben kendisine verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve üyelerimizin desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi hizmetlerimiz mesleğimizin bir adım daha ileriye gitmesi yönünde olacaktır. Hepimiz için hayırlısı olsun” diye konuştu.

SGB Yönetim Kurulu, Başkan Zeki Aydıntepe’yi onursal başkan olarak gördüklerini ve bundan sonra da hep birlikte hizmete devam edeceklerini belirterek kendisine plaket takdim edip, teşekkür ettiler. SGB’de yeni yönetim kurulu N. Müjdat Çetin başkanlığında, başkan yardımcıları; Yücel Velioğlu, Engin Arapoğlu, genel sekreter; Ekrem Ürdüç, sayman; Ahmet Kaya, üyeler Salih Yalçıntaş, Betül Balcı, İbrahim Çorbacı ve Mehmet Karakaş’tan oluştu.

