Mahalle ziyaretlerini tüm hızıyla sürdüren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, son olarak Çağlayan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Işıksu, “Mahalle mahalle, sokak sokak hemşehrilerimizle beraberiz, şehrin kalbi Adapazarı'mızın her noktasına AK Belediyeciliğin farkıyla etkin hizmetler sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ile birlikte mahalle buluşmalarını sürdürüyor. Çağlayan Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile gerçekleşen buluşmaya, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. Büyük bir dinamizmle sahada olduklarını aktaran İlçe Başkanı Aydın, “Mutlu Başkanımızla birlikte her an hazır, her an dinamiğiz, AK kadrolar olarak gece gündüz sahadayız. Adapazarı’mız için her geçen gün, bir öncekinden daha güzel. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin” diye konuştu.

Çağlayan Mahalle sakinleri ile tek tek ilgilenen ve talepleri not alan Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı’nın 84 mahallesine etkin hizmetler sunduklarını vurguladı. Güzel teveccüh için teşekkür eden Başkan Işıksu, “Bugün de Çağlayan’da kıymetli hemşehrilerimizle beraberiz. Çağlayan Mahallemizin ihtiyaçlarını tespit ederek hızlıca neticelendirdik. Bugün de yeni tamamladığımız muhtarlık binamızın önündeyiz. Bu alanın da üzerini bu yaz kapatarak cemiyetler, taziyeler ve toplantıların yapılabileceği çok güzel bir buluşma alanını oluşturuyoruz. İnşallah Çağlayan gençlerimize bu yaz bir de basketbol sahası hediye ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak hemşehrilerimizle beraberiz, şehrin kalbi Adapazarı'mızın her noktasına AK Belediyeciliğin farkıyla etkin hizmetler sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Güzel teveccüh için şükranlarımızla” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.