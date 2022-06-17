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Alkolün etkisiyle bakın ne yaptı: “Daha uçamıyorsun” diyerek uçakla kavga etti Sakarya’da ilginç olay, daha önce böylesini hiç görmediniz

İHA

Alkolün etkisiyle bakın ne yaptı: “Daha uçamıyorsun” diyerek uçakla kavga etti Sakarya’da ilginç olay, daha önce böylesini hiç görmediniz

– Sakarya’da daha önce eşi benzeri görülmemiş ilginç bir olay yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, restoran ve kıraathane faaliyeti gösteren uçakla kavga etti. Uçağa karşı, “Daha uçamıyorsun” diyerek tepki gösteren vatandaşın o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İlginç olay, gece saatlerinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Aziz Duran Parkı içerisinde yaşandı. Sakarya Büyükşehir Uçak Kıraathanesi ve Restoranın önüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen vatandaşın uçağa karşı tepkisi şaşırttı. Vatandaşlara hizmet vermek için restoran haline getirilen Airbus 300B4203 tipi yolcu uçağının yanına gelen kişi biranda, “Bütün biletleri yak. Benimkini de yak. Daha uçamıyorsun. Uç uç ki bana tüm güzelliklerini göster” diyerek bağırmaya başladı. Şahsın, uçağa karşı tepkisini gören çevredeki farklı bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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