’Bisiklet Dostu Şehir’ Sakarya’da 'Bisikletli Zabıta Timi' görev başında

‘Bisiklet Dostu Şehir’ ünvanlı Sakarya’da, büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri artık bisikletlerle denetim gerçekleştirecek. Zabıta görevlilerine bisikletleri takdim eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bisiklet yollarındaki yanlış paklanmaları önlemek, bisikletliler için bisiklet yollarının güvenliğini sağlamak adına bisikletli bir zabıta timi kuruyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Bisikletli Zabıta Timi’ bisiklet yolları başta olmak üzere şehirde gerçekleştirilecek zabıta hizmetlerinde görev başında olacak. AKOM’da bisikletli timde görev alacak zabıtalarla bir araya gelen ve kullanacakları bisikletleri teslim eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mesai arkadaşlarına başarılar diledi. Programda, Yüce’nin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Zabıta Dairesi Başkanı Kemal Usta ve daire başkanları yer aldı. ‘Dünya Bisiklet Şehri’ unvanıyla ilk 14 şehrin arasına girdiklerini belirten Yüce, düzenledikleri organizasyonlarla dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarına ve şampiyonalarına ev sahipliği yaptıklarını aktardı. Sakarya genelinde kilometrelerce bisiklet yolu olduğuna dikkat çeken Yüce, hedeflerinin Ayçiçeği Bisiklet Vadisinden başlayarak Sapanca’nın çevresini dolaşacak bir bisiklet yolu inşa etmek olduğunu vurguladı.



“Bisiklet yollarında hizmet verecekler”

Bisiklet Dostu Şehir Sakarya’ya yakışan bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Yüce, “Hemşerilerimizin bisikletle ve bisiklet kullanıcısıyla ünsiyetini artırmak, trafikte bisikletlilerin varlığını hatırlamak, bisiklet yollarının sadece bisikletlilere ait olduğunun farkına varmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bisiklet yollarındaki yanlış paklanmaları önlemek, bisikletliler için bisiklet yollarının güvenliğini sağlamak adına bisikletli bir zabıta timi kuruyoruz. Bu timde görevli bisikletli zabıtalarımız genelde bisiklet yollarında hizmet verecekler. Gerekli önlem ve müdahaleleri gerçekleştirecekler. İhtiyaç duyulduğunda da araçların giremediği bulvar ve caddelerde, kaldırımlarda gerekli güvenlik müdahalelerini gerçekleştirecekler. Hayırlı olsun” dedi.

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