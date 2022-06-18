Proje ve fikir yarışmasında başvurular sona erdi Gençlerin projelerinden en özeli uygulamaya alınacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması” başvuruları sona erdi. Gençlerin tüm birikimlerini sergilediği ve büyük ilgiyle karşılanan yarışmada 148 çalışma arasından dereceye giren projeler 22 Ağustos’ta açıklanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması” başvuruları 15 Haziran itibariyle sona erdi. Projede Sakarya’daki gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine yön veren uygulamaların hayata geçirilmesi hedeflenirken aynı zamanda gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile yerel yönetimlerle olan koordinasyonun güçlendirilmesi de projenin ana hedefleri arasında yer alıyor.

Şehrin önceliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen projede yaklaşık bir ay boyunca çalışma yapan gençler, yüzde 24 oranıyla en fazla ulaşım ve kent içi hareketlilik projelerine ilgi gösterdi. Sosyal hizmetlerin yüzde 23, dijitalleşmenin yüzde 17, spor ve kültürün yüzde 15, çevre ve su yönetiminin yüzde 15, mimari ve kentsel tasarım projeleri yüzde 6 ile gençlerin ilgi gösterdiği proje alanları arasında yer aldı.

Yarışmaya katılan projelerden hangisinin birinci olacağı merak konusu olurken, 15 Haziran1 Temmuz tarihleri arasında usul değerlendirmesi, 429 Temmuz arasında jüri değerlendirmesi ve 121 Ağustos tarihleri arasında yapılacak vatandaş oylaması ile yarışmanın birincisi belli olacak. Vatandaş oylamasına katılan her projenin 3 bin TL katılım teşvik ödülü alacağı yarışmada, birinci olan projeye ise “Sakarya Şehircilik Ödülü” ile birlikte 15 bin TL para ödülü verilecek. Birbirinden kıymetli projelerin değerlendirileceği etkinlikte, birinci olan proje, uygulama atölyesinde daire başkanlığı personeli ile uygulama projesi haline getirilip bütçelendirilerek Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulacak.

Yarışmaya olan katılımın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Her zaman söylüyoruz; Bizler geleceğimizi gençlerimizle kuracağız. İşte bu yarışmada, bizim gençlere ne kadar güvenmemiz ve onların fikirlerine ne denli önem vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Şehrimizin ve ülkemizin geleceğinde risk alabilen, geniş vizyonları ile katkı sunabilecek çok yönlü fikirleri içimizde barındırıyoruz. Bizler de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin daha fazla sorumluluk alabilmeleri ve özgüveni yüksek bir nesil yetiştirme noktasında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bizler onlara güveniyoruz ve onlara karşı olan ümidimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte de gençlerimize yönelik ortaya koyduğumuz bu sosyal gelişim projelerinin devamını sağlayarak, şehrimize ve ülkemize olan sorumluluklarımızı tüm hassasiyetimizle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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