Kavaklıorman Mahalle sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızda gayret var, bereket var, mutluluk var, Adapazarı’mızda hayat var. Şehrin kalbi Adapazarı'mızın her mahallesinde hemşehrilerimizin taleplerine cevap veren etkin hizmetlerimizle daha güzel yarınlara hep birlikte yürüyoruz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ile birlikte mahalle buluşmalarını sürdürüyor Kavaklıorman Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile gerçekleşen buluşmaya, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. AK teşkilatların sahada olduğunu vurgulayan İlçe Başkanı Aydın, “84 mahallemizin tamamında Mutlu Başkanımızla birlikte, teşkilatbelediye dinamizmiyle hemşehrilerimizin taleplerine cevap veren etkin hizmetler sunuyoruz. Adapazarı, birlik ve beraberliğin, çalışkanlığın adresi olmaya devam ediyor. İnşallah çıtayı her geçen gün daha da yükselterek çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kavaklıorman Mahalle sakinleri ile tek tek ilgilenen ve talepleri not alan Başkan Mutlu Işıksu, “Hamdolsun her mahallemizdeyiz, her sokağımızdayız. İhtiyaçları tespit ediyor ve hızlıca sonuca varıyoruz. Kavaklıorman Mahallemiz doğasıyla çok güzel bir mahallemiz ve mahallemizin uzun zamandır arzu ettikleri orman kullanım hakkı talebinin Orman İşletme Müdürlüğümüzün bilgisi dahilinde neticelenmesini sağlıyoruz. Geçmişte dikilen ağaçların kesiminden elde edilecek gelir, muhtar ve azalarının köy karar defterinde imzaladıkları şartlara göre belirlenen kişilere süresi geldiğinde teslim edilecek. Böylelikle mahallemize verdiğimiz sözü de tutmuş oluyoruz. Mahallemizdeki yollar ve tarla yolları ile ilgili güzel çalışmalarımız oldu, bu yılın sonunda gelen talepler neticesinde başlattığımız yol çalışmalarımızı da tamamlamış olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Dernekkırı’na çok güzel bir mesire alanı geleceğini belirten Başkan Işıksu, “Dernekkırı Mesire Alanı ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışmamız başlıyor. Birçok sosyal aktivitenin ve buluşmaların yapılabileceği 53 dönümlük alanda köylü pazarımız da olacak. Mesire Alanı tamamlandığı gibi güzergahtaki yolları da bu yaz mevsiminde asfaltlıyoruz. Bölgemiz asli değerlerini koruyarak bambaşka güzelliklere ev sahibi oluyor inşallah. Basket sahası ve çocuk parkı yaptık, bu yıl da mahallemize spor parkı kazandırıyoruz. Şehrin kalbi Adapazarı'mızın her mahallesinde hemşehrilerimizin taleplerine cevap veren etkin hizmetlerimizle daha güzel yarınlara hep birlikte yürüyoruz. Adapazarı’mızda gayret var, bereket var, mutluluk var, Adapazarı’mızda hayat var” ifadelerini kullandı.

