Sakarya’da yasadışı kenevir operasyonu: 1 gözaltı

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince 1 şahsın gözaltına alındığı kenevir operasyonunda 62 kök kenevir ile uyuşturucuuyarıcı madde ele geçirildi.

Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesinde ikamet eden kişinin kenevir yetiştirdiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. 47 yaşındaki B.İ.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde; boyları 20 ila 50 santimetre arasında değişen 62 kök kenevir bitkisi ile iki sigara kutusu içerisinde 40 adet fişek diye tabir edilen uyuşturucuuyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan B.İ. işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilecek.

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