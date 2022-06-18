Asansör boşluğuna düşen köpeği bekçiler kurtardı

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde, inşaattaki asansör boşluğuna düşen köpek, durumu fark eden bekçiler tarafından çıkarıldı.

Pamukova'da dün gece devriye görevi yapan bekçiler, inşaatın önünden geçtikleri sırada sürekli havlayan köpeği fark etti. İnşaata giren bekçiler, suyun bulunduğu asansör boşluğuna düşen köpeği gördü. İnşaattaki merdivenle asansör boşluğuna inen bekçi, köpeği alıp yukarı çıkardı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Pamukova İsa ÇİÇEK

2022-06-18 11:24:11



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