Sınava giriş belgesini evde unuttu, yardımına polis koştu

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde YKS’ye giriş belgesini evde unutan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir genelinde öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sorunsuz bir şekilde yetişebilmesi için trafik tedbirlerini aldı. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde sınava girecek olan bir öğrenci giriş belgesini unutunca imdadına polis ekipleri yetişti. Ekipler, sınav giriş belgesini evde unutan öğrenciyi sınava yetiştirdi.

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