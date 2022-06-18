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Asansör boşluğuna düşen köpeğin imdadına bekçiler yetişti

İHA

Asansör boşluğuna düşen köpeğin imdadına bekçiler yetişti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşerek mahsur kalan köpeği, bulunduğu yerden bekçiler kurtardı.
Pamukova ilçesinde gece devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, inşaattan gelen köpek sesi üzerine içeriye girdi. Boş inşaattaki su dolu asansör boşluğuna düşerek mahsur kalan köpeği fark eden bekçiler, merdivenle bölgeye indi ve köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

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