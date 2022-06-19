Otomobilin motoruna kedi sıkıştı, yeğenini polis sınava götürdü

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya)(DHA)-SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yeğenini sınava götüren Tunahan K. kaputundan gelen kedi sesini duyunca otomobilini park etti. İtfaiyeden yardım istenirken, polis ekipleri yeğen Ömer M.'yi sınava yetiştirdi.
Adapazarı ilçesinde yeğeni Ömer M.'yi üniversite sınavına götüren Tunahan K., Erenler kavşağında aracının kaputundan kedi sesi geldiğini duydu. Otomobilini yol kenarına çeken Tunahan K., motor bölümüne sıkışan kediyi çıkarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayan Tunahan K., Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada polis ekipleri de sınava yetişmesi için Ömer M.'yi okula götürdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de sıkıştığı kediyi, bulunduğu yerden çıkartarak kurtardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK
2022-06-19 13:16:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.