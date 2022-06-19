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Sakaryaspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı Teknik Direktör İlker Püren: “Sakarya camiasına büyük zevk veren futbol anlayışıyla orada olacağız”

İHA

Sakaryaspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı Teknik Direktör İlker Püren: “Sakarya camiasına büyük zevk veren futbol anlayışıyla orada olacağız”

Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor, yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Teknik Direktör İlker Püren, “Bu takıma yakışır, doğru oyuncuları bulmak emek gerektiriyor. Biz de bu konuda aceleci davranmıyoruz çok da iyi olduğumuzu düşünüyorum geldiğimiz noktanın“ dedi.
Sakaryaspor sezonun ilk antrenmanını Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan yeşilsiyahlılar ilk antrenmanını teknik direktör İlker Püren önderliğinde yaptı. 24 kişiyle başlayan antrenmana yeni transferler Cihan Topaloğlu ve Hakan Yavuz ile geçtiğimiz sezon kadroda yer alan 14 futbolcu ve 8 alt yapı oyuncusu katıldı. Yeşilsiyahlıların transferini gerçekleştirdiği Donkor ve Nalepa’nın ise antrenmanlara yarın katılması bekleniyor. Yeşilsiyahlı takım çalışmalarına kısa bir yürüyüşün ardından ısınma hareketleriyle devam etti. Takım ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Antrenman öncesi konuşan teknik adam İlker Püren, kamp açılışlarını evlerinde yaptıklarını ikinci etap çalışmalarını ise Bolu’da yapacaklarını aktardı. Püren, transferlerin devam ettiğine değinerek ilerleyen günlerde yeni oyuncuların takımla buluşacağını aktardı.

“Bu takıma yakışır doğru oyuncuları bulmak emek gerektiriyor”
İlker Püren, oyuncuların yüzde 70'inin antrenmanda olduğunu ifade ederek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Kamp süreci boyunca yeni oyuncular takıma katılacak ama başlangıç olarak şu anki sayımız antrenman yapmak için oldukça elverişli ve elimizde bulunan oyuncular da gerçekten çok kaliteli, takımımıza yakışır oyuncular. Bu anlamda biz yönetimimizle birlikte transfer komitemizin başında bulunan Metin ağabeyimizle beraber de çok ciddi bir süreci yönetiyoruz. Aslında çünkü bu takıma yakışır doğru oyuncuları bulmak emek gerektiriyor. Biz de bu konuda aceleci davranmıyoruz, çok da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Geldiğimiz noktanın aceleci davranıp şu anki ekonomik boyutlarda yapılacak yanlış transferlerin de önüne geçmiş bulunuyoruz. Burada şampiyonluk yaşamış, çok önemli bir takımımız var zaten. Onların mevcut potansiyeli şu anki yapıda çok önemli o yapının üzerine inşallah gelecek. 23 oyuncuyla birlikte transferleri tamamlamış ve lig başladığında da Sakarya camiasına büyük zevk veren futbol anlayışıyla orada olacağız” dedi.

“Ligin gidişatına adapte olduğumuz bir sürecin içerisinde yer alacağız”
İlk antrenmanlara başlayan takımın hazırlıkları hakkında bilgi veren Püren, “Sakarya’da 1 haftalık bir sürecimiz var bu süreçte oyuncularımızın ilk adaptasyonu, sağlık kontrolleri, oyuncuların fiziksel performanslarıyla birlikte bu adaptasyon sürecini atlatmış olacağız. Ondan sonra Abant’ta bir 10 günlük çalışma sürecimiz olacak burada genellikle fiziksel çalışmalarla birlikte taktiksel bir takım antrenmanlara da ağırlık verip bir iki tane hazırlık maçı ile hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Sonra 2 günlük bir iznimiz olacak. O 2 günlük izinin ardından bir termal otelde 13 günlük çalışma sürecimiz olacak. Artık burada da takım transferleri tamamlanmış, taktiksel olarak belli yapıyı oluşturmuş şekilde yolumuza devam edeceğiz bir iki hafta kala da tekrara Sakarya’ya gelip artık tamamen lige konsantre olduğumuz, ligin gidişatına adapte olduğumuz bir sürecin içerisinde yer alacağız” diye konuştu.

“Sakaryaspor camiasını hedeflediği doğrultuda süper lige taşıyabiliriz”
Yeşilsiyahlı takımın yeni sezon için transferini gerçekleştirdiği Hakan Yavuz, “Sakaryaspor camiasını hedeflediği doğrultuda Süper Lig'e taşıyabiliriz. Camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum ben de hem kendi hedeflerime hem de Sakaryaspor camiası ve taraftarı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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