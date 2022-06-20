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Sapanca´da 6 araç çarpıştı: 8 yaralı 

DHA

Sapanca´da 6 araç çarpıştı: 8 yaralı 


İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde TEM Otoyolu´nda 2 otomobil, 3 hafif ticari araç ve 1 TIR´ın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. 
Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca Gişeler mevkisinde meydana geldi. Yağmur yağışının etkili olduğu bölgede İstanbul istikametine giden Gülcan Dal yönetimindeki 34 ANA 559 plakalı otomobil, Mehmet Topal idaresindeki 34 EDY 615 plakalı hafif ticari araç, Harun Altıntop idaresindeki 34 CDK 858 plakalı hafif ticari araç, Hüseyin Kocabaş yönetimindeki 43 KJ 500 plakalı TIR, Münir Nurettin İncegüzel yönetimindeki 14 AAR 730 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AIE 013 plakalı hafif ticari araç birbirleriyle çarpıştı. Kazada 2´si çocuk 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  
Bu sırada Ankara istikametinde kazaya bakan sürücülerin yavaşlaması nedeniyle otomobilin önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpması sonucu araçlar hasar gördü. İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-06-20 22:34:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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