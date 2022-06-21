Çiftliğe giren sokak köpekleri onlarca hayvanı telef etti

Bir anlık dalgınlık çocuğun ölümüne neden oluyordu

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çiftliğe giren sokak köpekleri, tavuk, ördek, kaz ve 2 koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi'nde bulunan çiftliğe giren sokak köpekleri hayvanlara saldırdı. Çiftlikte bulunan onlarca tavuk, ördek, kaz ve 2 koyun sokak köpeklerinin saldırısı neticesinde telef oldu. Çiftlik sahibi ise yetkililerden yardım istedi.

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