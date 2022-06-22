Adapazarı’nın kurtuluşunun 101.yılında Oğuzhan Koç rüzgarı

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı çerçevesinde ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarını Sakaryalılara seslendirdi.

Adapazarı Belediyesi’nin ev sahipliğinde şehir merkezinde ve Poyrazlar’da gerçekleşen 21 Haziran Adapazarı’nın Kurtuluşunun 101. Yılı etkinlikleri coşku içinde gerçekleştirildi. 21 Haziran sabahı başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden etkinliklerde kurtuluş kahramanı Halit Molla’nın Söğütlü Sıraköy’deki kabri başında anıldı. Poyrazlar Gölü’nde yoğun katılımlı bayrak yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Sinan Şimşek ve sevilen sanatçı Oğuzhan Koç konseriyle son buldu. Binlerce Sakaryalının akın ettiği konserde katılımcılar unutulmaz bir akşam yaşadı.



“Her zaman olduğu gibi yine birlikte çok güzeldik”

21 Haziran etkinliklerine dair açıklamalarda bulunan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Adapazarı’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılında 7’den 70’e hep birlikteydik. Kahraman şehit ve gazilerimizi dualarla yad ettik. Gün boyu kurtuluş günümüz anısına birçok etkinlik gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi yine birlikte çok güzeldik. Beraber hüzünlenip beraber sevindik. İnşallah bu topraklar üzerinde sevinçlerimizi çoğaltıp, birliktelik ve muhabbet içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle etkinliklerimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. 21 Haziran’ın anlam ve önemini yaşamaya ve yaşatmaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

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