Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, boğazına kemik takılan ve nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğini gören bekçiler, kemiği çıkartarak hayvanın hayatını kurtardı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli bekçiler, gece devriye görevi yaparken bir sokak köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, yerde çırpındığını gördü. Köpeğin ağzını açan bekçiler, hayvanın boğazına takılan kemiği gördü. Bir bekçi köpeğin ağzını açarken diğer bekçi ise pense ile köpeğin boğazına takılan kemiği çıkardı. Boğazına takılan kemikten kurtulan köpek rahat bir nefes alırken, bekçiler ise hayvanın hayatını kurtarmanın sevincini yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-06-22 19:55:35
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