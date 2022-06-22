Sakaryaspor, yeni sezondaki çalışmalarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor, yeni sezondaki antrenmanlarını sürdürüyor. Günde çift idman yapan yeşilsiyahlılar kondisyon yüklemesi yapıyor.

20222023 sezonuna hızlı bir şekilde başlayan Sakaryaspor, antrenmanlarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Yeşilsiyahlılar İlker Püren önderliğinde saat 18.30'da sahaya indi. Antrenmana düz koşu ile başlanmasının ardından ısınma hareketlerine geçildi. Sonrasında topla oynayan takım dar alanda çift kale maç yaptı. Günü çift antrenmanla tamamlayan Sakaryaspor Cumartesi gününe kadar kondisyon yüklemeye devam edecek. Sakaryaspor’un kale bekçisi Furkan Köse hastalığı sebebiyle antrenmana katılmazken, yeni transferlerden Kabongo Kasongo salonda, Cihan Topaloğlu, Isaac Donkor ve Hakan Yavuz ise takımla birlikte çalıştı. İzini devam eden Nalepa ve yeni transfer Odise Roshi ise antrenmanda yer almadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.