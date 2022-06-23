Takla atan traktörünün altında kalıp, öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takla atan traktörünün altında kalıp, öldü

DHA

Takla atan traktörünün altında kalıp, öldü


İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Geyve ilçesinde üzüm bağını süren Mehmet Koçal (65), takla atan traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Geyve Umurbey Mahallesi Pinerlik mevkisinde meydana geldi. Mehmet Koçal, 54 LH 570 plakalı traktörü ile üzüm bağlarının arasında kalan yerleri sürdüğü sırada, eğimli arazide sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı. Koçal, takla atan traktörün altında kalırken, yakınlarının haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Koçal´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Koçal'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK
2022-06-23 01:00:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

D-100’de cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER D-100’de cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını ...
Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı
YEREL HABERLER Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı
Sakaryaspor, yeni sezondaki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sakaryaspor, yeni sezondaki çalışmalarını sürdürüyor
Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı
YEREL HABERLER Boğazına kemik takılan köpeği bekçiler kurtardı
Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme ...
Adapazarı’nın kurtuluşunun 101.yılında Oğuzhan Koç rüzgarı
YEREL HABERLER Adapazarı’nın kurtuluşunun 101.yılında Oğuzhan Koç ...
SGM’lerde yaz kursları başlıyor
YEREL HABERLER SGM’lerde yaz kursları başlıyor
Büyükşehir, e-Belediye sisteminde yeni döneme hazırlanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, e-Belediye sisteminde yeni döneme ...
Sakaryaspor oyuncuları sağlık kontrollerinde
YEREL HABERLER Sakaryaspor oyuncuları sağlık kontrollerinde
Düğünde damada altın yerine bakın ne taktılar Çevresi tarafından 'akücü' diye seslenilen damada arkadaşlarından ilginç düğün hediyesi
YEREL HABERLER Düğünde damada altın yerine bakın ne taktılar Çevresi ...
SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’ne akreditasyon
YEREL HABERLER SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’ne akreditasyon
Dikiş ve kilim dokuma kursiyerlerine KADES tanıtıldı
YEREL HABERLER Dikiş ve kilim dokuma kursiyerlerine KADES tanıtıldı
8 yaşında tuttuğu 20 kiloluk balık ile rekor kırdı
YEREL HABERLER 8 yaşında tuttuğu 20 kiloluk balık ile rekor kırdı
Adapazarı’nın kurtuluşunun 101.yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Adapazarı’nın kurtuluşunun 101.yılı coşkuyla kutlandı
Cankurtaran kulesi tahrip edildi, bölge halkı tepki gösterdi
YEREL HABERLER Cankurtaran kulesi tahrip edildi, bölge halkı tepki ...
Kaynarca’nın dev altyapı projesinde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Kaynarca’nın dev altyapı projesinde çalışmalar ...
Kurtuluşun 101. Yılında Halit Molla anıldı
YEREL HABERLER Kurtuluşun 101. Yılında Halit Molla anıldı
Çiftliğe giren sokak köpekleri onlarca hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Çiftliğe giren sokak köpekleri onlarca hayvanı telef ...
Çocuk akademisi yaz dönemi başladı
YEREL HABERLER Çocuk akademisi yaz dönemi başladı
Çocuk parkı yanında sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Elinden ve çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adam, vatandaşlar sayesinde kurtuldu Mahalle sakini Ahmet Zafrak: “Çocuklarımız o parkta oynuyor ve artık korkuyorlar”
YEREL HABERLER Çocuk parkı yanında sokak köpeklerinin saldırısına ...
SUBÜ’den gömülü sistemler alanında iş birliği
YEREL HABERLER SUBÜ’den gömülü sistemler alanında iş birliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.