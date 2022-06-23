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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir orman yangınlarına karşı uyarıyor

İHA

Büyükşehir orman yangınlarına karşı uyarıyor

Sakarya Büyükşehir, havaların ısınması ile birlikte yurt genelinde artan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Büyükşehir’in girişimiyle Sakarya’da anız ateşlerinin yasaklanmasına dair Sakarya Valiliğince karar alındığına dikkat çekilen açıklamada, İtfaiye Teşkilatı’nın toplam 67 araç ve 278 personel ile 24 saat teyakkuz halinde olduğu belirtildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yaptığı açıklama ile vatandaşları orman yangınlarına karşı uyarıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle yükselen sıcaklıklardan dolayı yurt genelinde artmaya başlayan orman yangınlarına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, 67 araç ve 278 personel ile 24 saat teyakkuz halinde olduklarını, vatandaşların da azami dikkat göstermesinin önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle anız, çalılık ve bahçe ateşlerine karşı daha duyarlı olmaları, bu ateşleri yaz aylarında asla yakmamaları istendi. Ayrıca Muğla Marmaris’te devam eden orman yangınları için Orman Bölge Müdürlüğü’ne ihtiyaç halinde göreve hazır olunduğu bildirildi.
İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Orman yangınları yılın 12 ayı olabiliyor fakat yoğunluk yaz aylarında görülüyor. Bu nedenle itfaiye teşkilatı olarak her an yangın çıkacakmış gibi kendimizi hazır tutuyoruz. 278 itfaiye personelimiz ve 9’u hizmet aracı olmak üzere toplam 67 araç ile 24 saat aktif durumdayız. Vatandaşlarımız pikniklerini sadece piknik için belirlenen alanlarda yapmalılar. Orman içinde ya da açık alanda gelişi güzel piknik yapılmamalı. Yine yangın mevsimiyle, çiftçilerin hasat mevsimi aynı döneme denk geliyor. Bundan dolayı yangınlarımızın bir kısmı da, maalesef onların yakmış olduğu ateşlerden çıkıyor. Çiftçi kardeşlerimizin bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Aynı zamanda anız ve ormana 4 kilometre mesafede her türlü ateş yakmak yasak, bu konuda yine vatandaşlarımızın duyarlı olmasın istiyoruz. Canlı popülasyonuna, toprak verimliliğine ve doğanın kendisine büyük zararlar veren ‘anızlar’ ormanlarımıza büyük zararlar verebilir. İlk müdahale çok önemli. Bu nedenle vatandaşlarımızın gördükleri en ufak yangın belirtisini ALO 112’ye bildirmeleri gerekiyor” denildi.
Türkiye’de ormanların yüzde 65’inin yangın riskiyle karşı karşıya olduğuna, yangınlardaki en büyük artışın ise insan etkisiyle yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye'de, resmi istatistiklere göre son 5 yılda yaşanan orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklı sebeplerle gerçekleşti. Yine resmi verilere göre insan kaynaklı yangınlar sebebiyle tahrip olan orman alanlarının oranı yüzde 98 (yüzde 54'ü piknik ateşi, çoban ateşi, sigara, anız yakma gibi ihmaller, yüzde 40'ı faili meçhul, yüzde 4'ü kasıt). Orman yangınlarındaki en önemli unsur tedbirsizliktir. Son yıllarda ormanlardaki yanıcı materyaller de arttı. Bu yüzden yangınlar çıktığında büyümesini sağlayacak ortamlar mevcut. Doğayı korumak ve doğadan yana olmak zorundayız. Bu nedenle lütfen özellikle yaz aylarında daha dikkatli ve daha hassas olalım. Herkesi orman yangınlarına karşı çok daha dikkatli olmaya, ormanda ve yakınlarında ateş yakmamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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